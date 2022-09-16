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Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині Росія може здійснити новий “жест доброї волі” – прогноз експерта

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Херсонщині Росія може здійснити новий “жест доброї волі” – прогноз експерта
Фото: Міноборони

У Херсонській області російська армія може здійснити новий “жест доброї волі”, який командування окупантів назве “передислокацією сил і резервів”.

Про це заявив військовий експерт Денис Попович в ефірі телеканалу FreeДом. За його словами, на Херсонському напрямку зараз спостерігається “повзучий” контрнаступ ЗСУ.

– Бачимо повідомлення, що ми просуваємося на якусь кількість кілометрів. Там не буде таких проривів, як у Харківській області, оскільки цьому не сприяє місцевість та концентрація сил російської армії. Там ситуація важча для Збройних сил України, – вважає Попович.

Військовий експерт зазначив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль все правобережжя та основні вузли комунікацій окупантів – мости через річки Дніпро та Інгулець. Внаслідок дій української армії спостерігаються великі проблеми з логістикою російських військ.

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