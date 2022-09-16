Все пенсионеры на деоккупированных территориях смогут получить выплаты наличными: что для этого нужно
Пенсионеры на деоккупированных территориях смогут получать пенсии с карты наличными.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 16 сентября.
— Жители деоккупированных территорий, которым начисляются выплаты на карту, должны подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении Пенсионного Фонда. Деньги будет доставлять Укрпочта, — сообщили в Минреинтеграции Украины.
В Минреинтеграции напомнили, что на деоккупированных территориях продолжается восстановление всех систем жизнеобеспечения.
— Впрочем, пока не повсюду есть электроснабжение и связь, не везде начали работу банки и банкоматы. Чтобы пенсионеры на ДОТ смогли наконец получить начисленные государством средства, и было введено упомянутое законодательное новшество, — говорится в сообщении.