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Факты / Україна / Общество

Все пенсионеры на деоккупированных территориях смогут получить выплаты наличными: что для этого нужно

Валентина Чорна, редактор ленты
Все пенсионеры на деоккупированных территориях смогут получить выплаты наличными: что для этого нужно
Фото: Depositphotos

Пенсионеры на деоккупированных территориях смогут получать пенсии с карты наличными.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 16 сентября.

— Жители деоккупированных территорий, которым начисляются выплаты на карту, должны подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении Пенсионного Фонда. Деньги будет доставлять Укрпочта, — сообщили в Минреинтеграции Украины.

В Минреинтеграции напомнили, что на деоккупированных территориях продолжается восстановление всех систем жизнеобеспечения.

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— Впрочем, пока не повсюду есть электроснабжение и связь, не везде начали работу банки и банкоматы. Чтобы пенсионеры на ДОТ смогли наконец получить начисленные государством средства, и было введено упомянутое законодательное новшество, — говорится в сообщении.

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