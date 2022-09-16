Вересень, 16 в 19:39

Пенсіонери на деокупованих територіях, яким нараховуються виплати на карту, зможуть отримувати гроші готівкою.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні у п’ятницю, 16 вересня.

– Мешканці деокупованих територій, яким нараховуються виплати на картку, повинні подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Раніше це можна було зробити лише за особистої присутності у відділенні Пенсійного Фонду. Гроші доставлятиме Укрпошта, – повідомили у Мінреінтеграції України.

У Мінреінтеграції нагадали, що на деокупованих територіях триває відновлення усіх систем життєзабезпечення.

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– Втім, поки що не всюди є електропостачання й зв’язок, не скрізь розпочали роботу банки та банкомати. Щоб пенсіонери на ДОТ змогли нарешті отримати нараховані державою кошти, і була введена згадана законодавча новація, – йдеться у повідомленні.