Сентябрь, 16 в 16:37

Солнечные батареи все активнее входят в нашу жизнь. Сегодня их можно увидеть на большом количестве украинских домов.

И это неудивительно. Ведь солнечные панели превращают энергию солнца в электричество.

Эти батареи генерируют постоянный ток, который можно использовать для бытовых нужд и быть независимым от электроснабжения.

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Какие бывают солнечные батареи и как выбрать правильную панель для дома — смотрите в материале Фактов ICTV.

Типы солнечных батарей

В общем различают три типа солнечных батарей, которые можно использовать для дома.

Сетевые

Они подключены к централизованной электросети и передают сгенерированную электроэнергию сразу в сеть, если подключить станцию по схеме зеленого тарифа.

То есть, установив сетевую батарею дома, вы вообще забудете о счетах за электричество, а излишки сможете продавать.

Это довольно выгодный инвестиционный проект, который окупится в долгосрочной перспективе.

Если в месяц вы будет потреблять меньше электричества, чем будут производить сетевые солнечные батареи, то облэнерго будет возвращать вам разницу в виде средств.

К минусам сетевых станций можно отнести:

прекращение работы в случае отключения электроэнергии;

генерация энергии без солнца (ночью) невозможна.

Цена сетевой СЭС со всеми компонентами, включая панели на 10 кВт — $6-7 тыс.

Гибридные

Их преимущество над сетевыми в том, что они способны работать в случае отключения общей сети.

Дело в том, что гибридные батареи имеют аккумуляторы, которые и будут позволять панели работать.

То есть, установив гибридную станцию у себя дома, вы станете независимыми от центральной сети тока.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость таких батарей. Из-за наличия аккумулятора они намного дороже сетевых солнечных батарей.

Гибридная станция обойдется вам около $10 тыс. и более. Окончательная стоимость будет зависеть от типа и емкости аккумуляторов.

Автономные

Эти электростанции предназначены для работы в качестве основного источника электроэнергии или источника бесперебойного электроснабжения.

Автономные батареи стоит устанавливать тем, кто имеет постоянные проблемы с подключением к централизованной электросети.

Эти станции не поддерживают параллельную работу с централизованной системой электроснабжения, однако способны работать совместно с дизельными или ветрогенераторами.

Основными элементами солнечной системы являются: солнечные панели, аккумуляторные батареи, контроллер заряда и автономный инвертор.

Стоит отметить, что автономная солнечная электростанция не может продавать сгенерированную энергию. То есть устанавливать ее стоит тем, кто хочет покрыть внутренние потребности электричества лишь для дома.

Стоимость автономной солнечной батареи около $2-6 тыс. Цена зависит от кВт батарей, типа и емкости аккумуляторов.

Как выбрать солнечную батарею для своего дома

Первое, что стоит сделать, сформировать четкий запрос, что именно вы хотите от солнечных батарей.

Если ваше желание — покрывать электричество для своего дома и продавать по зеленому тарифу, ваш вариант — сетевые.

Если хотите перестать зависеть от центральной сети электроснабжения и иметь ток всегда, выбирайте гибридные. А в случае постоянных перебоев электричества, ваш вариант — автономные.

Какой бы вариант вы ни выбрали, всегда обращайте внимание на:

мощность солнечной батареи;

тип;

количество ватт.

При выборе панели для своего дома стоит проконсультироваться со специалистами, которые помогут высчитать энергопотребляющие приборы в доме, просчитывают их пиковую мощность и подберут достойный вариант, который будет покрывать все ваши потребности.