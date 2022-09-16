Вересень, 16 в 16:37

Сонячні батареї все активніше входять у наше життя. Сьогодні їх можна побачити на великій кількості українських будинків.

І це не дивно. Адже сонячні панелі перетворюють енергію сонця на електрику.

Ці батареї генерують постійний струм, який можна використовувати для побутових потреб та бути незалежним від електропостачання.

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Які бувають сонячні батареї та як вибрати правильну панель для дому – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Типи сонячних батарей

Загалом розрізняють три типи сонячних батарей, які можна використовувати для дому.

Мережеві

Вони підключені до централізованої електромережі та передають згенеровану електроенергію одразу в мережу, якщо підключити станцію за схемою зеленого тарифу.

Тобто, встановивши мережеву батарею вдома, ви взагалі забудете про рахунки за електрику, а надлишки зможете продавати.

Це доволі вигідний інвестиційний проєкт, який окупиться в довгостроковій перспективі.

Якщо на місяць ви буде споживати менше електрики, ніж вироблятимуть мережеві сонячні батареї, то обленерго повертатиме вам різницю у вигляді коштів.

До мінусів мережевих станцій можна віднести:

припинення роботи у разі відключення електроенергії;

генерація енергії без сонця (вночі) неможлива.

Ціна мережевої СЕС з усіма компонентами, включно з панелями на 10 кВт – $6-7 тис.

Гібридні

Їх перевага над мережевими у тому, що вони здатні працювати у разі відключення загальної мережі.

Річ у тім, що гібридні батареї мають акумулятори, які і дозволятимуть панелі працювати.

Тобто, встановивши гібридну станцію у себе вдома, ви станете незалежними від центральної мережі струму.

До недоліків можна віднести високу вартість таких батарей. Через наявність акумулятора вони набагато дорожчі від мережевих сонячних батарей.

Гібридна станція обійдеться вам близько $10 тис. і більше. Остаточна вартість залежатиме від типу та ємності акумуляторів.

Автономні

Ці електростанції призначені для роботи в якості основного джерела електроенергії або джерела безперебійного електропостачання.

Автономні батареї варто встановлювати тим, хто має постійні проблеми з підключенням до централізованої електромережі.

Ці станції не підтримують паралельну роботу з централізованою системою електропостачання, однак здатні працювати спільно з дизельними чи вітрогенераторами.

Основними елементами сонячної системи є: сонячні панелі, акумуляторні батареї, контролер заряду і автономний інвертор.

Варто зазначити, що автономна сонячна електростанція не може продавати згенеровану енергію. Тобто встановлювати її варто тим, хто хоче покрити внутрішні потреби електрики лише для будинку.

Вартість автономної сонячної батареї близько $2-6 тис. Ціна залежить від кВт батарей, типу та ємності акумуляторів.

Як вибрати сонячну батарею для свого будинку

Перше, що варто зробити, сформувати чіткий запит, що саме ви хочете від сонячних батарей.

Якщо ваше бажання – покривати електрику для свого будинку та продавати за зеленим тарифом, ваш варіант – мережеві.

Якщо хочете перестати залежати від центральної мережі електропостачання та мати струм завжди, обирайте – гібридні. А у випадку постійних перебоїв електрики, ваш варіант – автономні.

Який би варіант ви не обрали, завжди звертайте увагу на:

потужність сонячної батареї;

тип;

кількість ватів.

Під час вибору панелі для свого будинку варто проконсультуватися зі спеціалістами, які допоможуть вирахувати енергоспоживаючі прилади в будівлі, прораховують їхню пікову потужність та підберуть гідний варіант, який покриватиме усі ваші потреби.