В Украине запустили круглосуточную горячую линию для военных РФ и их семей
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Украина расширяет возможности безопасной сдачи в плен российских военных. Для этого Координационный штаб по обращению с военнопленными запустил круглосуточную горячую линию приема обращений от солдат ВС РФ и их семей.
Это продолжение государственного проекта Хочу жить, главная цель которого – информировать россиян о том, как сложить оружие и сохранить свою жизнь.
Солдатам РФ гарантируют безопасные условия содержания в соответствии с нормами Женевских конвенций.
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Украина заинтересована в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть домой своих защитников.
Россияне и их близкие могут круглосуточно звонить по следующим номерам:
- +38 066 580 34 98
- +38 093 119 29 84
Больше узнать о сдаче в плен на русском можно на канале Хочу жить.