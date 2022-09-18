В Україні запустили цілодобову гарячу лінію для військових РФ та їхніх родин

Вересень, 18 в 15:10

Україна розширює можливості для безпечної здачі в полон російських військових. Для цього Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив цілодобову гарячу лінію прийому звернень від солдатів ЗС РФ та їхніх родин.

Це продовження державного проєкту Хочу жить, головна мета якого – інформувати росіян про те, як скласти зброю та зберегти своє життя.

Солдатам РФ гарантують безпечні умови утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

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Україна зацікавлена в поповненні обмінного фонду, щоб повернути додому своїх захисників.

Росіяни та їхні близькі можуть цілодобово телефонувати за цими номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Більше дізнатися про здачу в полон російською можна на каналі Хочу жить.