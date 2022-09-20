Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Рада разрешила демобилизоваться мужчинам, у которых родился третий ребенок

Валентина Летяк, редактор ленты
Рада разрешила демобилизоваться мужчинам, у которых родился третий ребенок
Фото: Depositphotos

Мужчины, у которых во время войны родился третий ребенок, будут иметь право на демобилизацию. Верховная Рада на заседании 20 сентября голосами 331 депутата приняла в целом законопроект №7678, которым предусмотрены соответствующие изменения в закон О воинской обязанности и военной службе (относительно дополнительных оснований увольнения с военной службы во время военного положения).

Об этом сообщил автор законодательной инициативы – народный депутат Алексей Гончаренко.

– Те мужчины, которые содержат трех детей – не подлежат мобилизации. Но если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого – раньше он не имел права на демобилизацию, – объяснил нардеп.

Сейчас смотрят

Согласно внесенным изменениям, одним из оснований увольнения с военной службы во время особого периода является наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

На сайте парламента в карточке законопроекта есть подтверждение голосования.

15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней – до 21 ноября. Кроме того, продолжена общая мобилизация.

Читайте
Мобилизуют ли людей с инвалидностью III группы - ответ эксперта

Источник: Верховная Рада
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка