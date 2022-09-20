Рада разрешила демобилизоваться мужчинам, у которых родился третий ребенок

Сентябрь, 20 в 16:49

Мужчины, у которых во время войны родился третий ребенок, будут иметь право на демобилизацию. Верховная Рада на заседании 20 сентября голосами 331 депутата приняла в целом законопроект №7678, которым предусмотрены соответствующие изменения в закон О воинской обязанности и военной службе (относительно дополнительных оснований увольнения с военной службы во время военного положения).

Об этом сообщил автор законодательной инициативы – народный депутат Алексей Гончаренко.

– Те мужчины, которые содержат трех детей – не подлежат мобилизации. Но если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого – раньше он не имел права на демобилизацию, – объяснил нардеп.

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Согласно внесенным изменениям, одним из оснований увольнения с военной службы во время особого периода является наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

На сайте парламента в карточке законопроекта есть подтверждение голосования.

15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней – до 21 ноября. Кроме того, продолжена общая мобилизация.