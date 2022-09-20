Рада дозволила демобілізуватися чоловікам, у яких народилася третя дитина

Вересень, 20 в 16:49

Чоловіки, у яких під час війни народилася третя дитина, матимуть право на демобілізацію. Верховна Рада на засіданні 20 вересня голосами 331 депутата ухвалила в цілому законопроєкт №7678, яким передбачено відповідні зміни до закону Про військовий обов’язок та військову службу (щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану).

Про це повідомив автор законодавчої ініціативи – народний депутат Олексій Гончаренко.

– Ті чоловіки, які мають на утриманні трьох дітей – не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього – раніше він не мав права на демобілізацію, – пояснив нардеп.

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Відповідно до внесених змін, однією з підстав звільнення з військової служби під час особливого періоду є наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

На сайті парламенту у картці законопроєкту є підтвердження голосування.

15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів – до 21 листопада. Крім того, продовжено загальну мобілізацію.