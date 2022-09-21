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Факты / Україна / Общество

ВСУ перехватили стратегическую инициативу: военный эксперт о ситуации на фронте

Юля Захарченко, редактор ленты
Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу на фронте. Российские захватчики пытаются угадать, где ВСУ могут нанести очередной контрудар. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала FreeДом.

– Мы перехватили стратегическую инициативу. Они бросаются между направлениями и пытаются угадать, где Вооруженные силы Украины могут нанести контрудар. В Луганской области они сосредотачивают силы на рубежах Сватово-Кременная. Вот эту линию они пытаются сделать границей обороны для того, чтобы предотвратить продвижение наших войск в направлении Старобельска-Луганска. Но увидим, как это у них получится.

По словам Жданова, Россия перекидывает живую силу на территорию Луганской области, однако неизвестно, где именно оккупанты возьмут военную технику.

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– Сегодня есть информация, что там прибывает личный состав, но вопрос с техникой. Личный состав пока прибывает без техники. Где они будут брать технику и когда она прибудет – это вопрос, – отметил военный эксперт.

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