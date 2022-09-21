ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу: військовий експерт про ситуацію на фронті
Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на фронті. Російські загарбники намагаються вгадати, де ЗСУ можуть завдати чергового контрудару. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу FreeДом.
– Ми перехопили стратегічну ініціативу. Вони кидаються між напрямками та намагаються вгадати, де Збройні сили України можуть завдати контрудару. На Луганщині вони зосереджують сили на рубежах Сватове-Кремінна. Ось цю лінію вони намагаються зробити кордоном оборони для того, щоб запобігти просуванню наших військ у напрямку до Старобільська-Луганська. Але побачимо, як це в них вийде.
За словами Жданова, Росія перекидає живу силу на територію Луганської області, однак не відомо, де окупанти візьмуть військову техніку.
– Сьогодні є інформація, що там прибуває особовий склад, але питання з технікою. Особовий склад поки що прибуває без техніки. Де вони братимуть техніку і коли вона прибуде – це питання, – зазначив військовий експерт.