ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу: військовий експерт про ситуацію на фронті

Вересень, 21 в 19:56

Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на фронті. Російські загарбники намагаються вгадати, де ЗСУ можуть завдати чергового контрудару. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу FreeДом.

– Ми перехопили стратегічну ініціативу. Вони кидаються між напрямками та намагаються вгадати, де Збройні сили України можуть завдати контрудару. На Луганщині вони зосереджують сили на рубежах Сватове-Кремінна. Ось цю лінію вони намагаються зробити кордоном оборони для того, щоб запобігти просуванню наших військ у напрямку до Старобільська-Луганська. Але побачимо, як це в них вийде.

За словами Жданова, Росія перекидає живу силу на територію Луганської області, однак не відомо, де окупанти візьмуть військову техніку.

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