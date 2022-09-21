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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу: військовий експерт про ситуацію на фронті

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на фронті. Російські загарбники намагаються вгадати, де ЗСУ можуть завдати чергового контрудару. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу FreeДом.

– Ми перехопили стратегічну ініціативу. Вони кидаються між напрямками та намагаються вгадати, де Збройні сили України можуть завдати контрудару. На Луганщині вони зосереджують сили на рубежах Сватове-Кремінна. Ось цю лінію вони намагаються зробити кордоном оборони для того, щоб запобігти просуванню наших військ у напрямку до Старобільська-Луганська. Але побачимо, як це в них вийде.

За словами Жданова, Росія перекидає живу силу на територію Луганської області, однак не відомо, де окупанти візьмуть військову техніку.

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– Сьогодні є інформація, що там прибуває особовий склад, але питання з технікою. Особовий склад поки що прибуває без техніки. Де вони братимуть техніку і коли вона прибуде – це питання, – зазначив військовий експерт.

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