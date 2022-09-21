Сентябрь, 21 в 18:59

Вооруженные силы Украины отбили атаки врага в районах Купянска, Веселого, Зайцева, Курдюмовки и Бахмутского. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Золотая Нива, Гуляйполе, Ровнополье и Зеленое Поле.

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На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Для ведения разведки и корректировки огня враг совершил более 60 вылетов дронов. По меньшей мере шесть беспилотных летательных аппаратов задействовал для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.