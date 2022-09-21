Вересень, 21 в 18:59

Збройні сили України відбили атаки ворога в районах Куп’янська, Веселого, Зайцевого, Курдюмівки та Бахмутського. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле.

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На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Для ведення розвідки та коригування вогню ворог здійснив понад 60 вильотів дронів. Щонайменше шість безпілотних літальних апаратів задіяв для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.