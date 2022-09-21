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Факты / Україна / Общество

Мэр Мелитополя призвал мужчин призывного возраста уехать из оккупированного города

Юля Захарченко, редактор ленты
Мелітополь

Мужчинам призывного возраста нужно немедленно уехать из временно оккупированного Мелитополя из-за начала частичной мобилизации в России. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Призываем мужчин призывного возраста немедленно покинуть Мелитополь! Кремлевским диктатором подписан указ об объявлении мобилизации, – подчеркнул Федоров.

Согласно новому указу местного гауляйтера, с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области будут разрешены только на основании спецпропуска. Оккупанты будут “выпускать” мужчин только на фронт, убежден мэр.

— За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть, придется иметь дело с чеченскими заградотрядами. Шансов спастись не останется, – считает он.

По словам мэра Мелитополя, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей состоятся жесточайшие мероприятия.

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