Мэр Мелитополя призвал мужчин призывного возраста уехать из оккупированного города

Сентябрь, 21 в 18:36

Мужчинам призывного возраста нужно немедленно уехать из временно оккупированного Мелитополя из-за начала частичной мобилизации в России. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Призываем мужчин призывного возраста немедленно покинуть Мелитополь! Кремлевским диктатором подписан указ об объявлении мобилизации, – подчеркнул Федоров.

Согласно новому указу местного гауляйтера, с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области будут разрешены только на основании спецпропуска. Оккупанты будут “выпускать” мужчин только на фронт, убежден мэр.

— За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть, придется иметь дело с чеченскими заградотрядами. Шансов спастись не останется, – считает он.

По словам мэра Мелитополя, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей состоятся жесточайшие мероприятия.