Сентябрь, 22 в 10:37

В Украине традиционно дважды в год переводят часы.

Переводить часы начали еще в 1981 году. Такой обычай был введен для экономии электроэнергии и удлинения светового дня.

Сегодня это уже стало определенным традиционным событием — летом и зимой переводить часы.

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Когда переводят часы на зимнее время — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда Украина перейдет на зимнее время в 2022 году

В Украине часы на зимнее время переводят в последнее воскресенье октября. Каждый год в 04:00 стрелки переводят на час назад.

В 2022 году перевод часов пришелся на 30 октября. Соответственно, стрелки часов нужно будет перевести с 29 на 30 октября в 04:00.

В современном мире осталось мало часов, которые бы не меняли время автоматически.

В электронные устройства производители устанавливают такой перевод времени по умолчанию, и приборы автоматически его переводят.

Однако, если вы имеете механические часы, которые не подключены к интернету, настраивать новое время нужно собственноручно.

Как подготовиться к переводу часов

Многие ученые отмечают, что сезонный перевод часов провоцирует развитие иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, ведь он меняет биологические ритмы человека.

Поэтому уже неоднократно в Раде вставал вопрос об отмене перевода времени. Но пока такой закон принят не был, поэтому украинцы и дальше меняют свои биологические ритмы дважды в год.

Кроме того, смена режима и недостаток сна могут спровоцировать стрессы — к этому нужно особенно подготовиться эмоционально чувствительным людям.

Чтобы правильно подготовиться к переводу часов:

начинайте менять свой режим сна — за две недели до 30 октября постепенно меняйте время подъема утром и отхода ко сну;

больше гуляйте на свежем воздухе ― это поможет насытить мозг кислородом;

проводите утром разминку для мышц;

отрегулируйте завтрак — потребляйте утром умеренно сытную пищу, чтобы запустить организм.

Такая мини-подготовка может длиться неделю-две. Постепенно вы почувствуете, как меняются ваши биологические часы в нужном направлении.

Данными рекомендациями можно воспользоваться как взрослым, так и детям.