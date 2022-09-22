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Факты / Україна / Общество

В Херсонской области оккупанты пытаются принудительно привлечь женщин на военную службу

Юля Захарченко, редактор ленты
російські військові
Фото: Depositphotos

В Херсонской области российские оккупанты занимаются принудительным отбором женщин на военную службу, чтобы привлечь для полномасштабной агрессии против Украины.

В сети начали распространять псевдодокумент, в котором военкоматам приказывают “организовать отбор женского населения для замещения вакантных штатных военных должностей, не требующих специальной подготовки”.

В то же время в документе говорится, что “командиры батальонов (рот) для поддержки в постоянной боевой готовности, подготовке подразделений к успешному бою и руководству ими при выполнении боевых задач, обязаны организовать места для проведения рекреационных мероприятий”.

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Херсонская область находится под оккупацией российской армии уже долгое время, а ситуация в регионе остается сложной. Глава ОВА Ярослав Янушевич заявил, что существует большой риск, что так называемая “частичная мобилизация” будет происходить и на оккупированных территориях Украины.

По его словам, в особой группе риска — мужчины, которые по разным причинам были вынуждены взять российские паспорта или предоставить оккупантам свои персональные данные.

По мнению главы Херсонской ОВА, лучшее решение – это выехать на подконтрольную Украине территорию, пока россияне окончательно не лишили этой возможности.

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