На Херсонщині окупанти намагаються примусово залучити жінок на військову службу

Вересень, 22 в 13:28

У Херсонській області російські окупанти займаються примусовим відбором жінок на військову службу, щоб залучити для повномасштабної агресії проти України.

У мережі почали поширювати псевдодокумент, в якому військкоматам наказують “організувати відбір жіночого населення для заміщення вакантних штатних військових посад, які не потребують спеціальної підготовки”.

Водночас у документі йдеться, що “командири батальйонів (рот) для підтримки у постійній бойовій готовності, підготовці підрозділів до успішного бою та керівництву ними при виконанні бойових завдань, зобов’язані організувати місця для проведення рекреаційних заходів”.

Зараз дивляться

Херсонська область перебуває під окупацією російської армії вже довгий час, а ситуація у регіоні залишається складною. Очільник ОВА Ярослав Янушевич заявив, що існує великий ризик, що так звана “часткова мобілізація” відбуватиметься і на окупованих територіях України.

За його словами, в особливій групі ризику – чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупантам свої персональні дані.

На думку очільника Херсонської ОВА, найкраще рішення – це виїхати на підконтрольну Україні територію, поки росіяни остаточно не позбавили цієї можливості.