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Факты / Україна / Общество

Жителей Киевской области предупредили о взрывах

Юля Захарченко, редактор ленты
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу російськими військами житлового району у Миколаєві 6 березня. Фрагмент ракети 9K58 Smerch.
Фото: Depositphotos

Жителей Киевской области предупредили о возможных взрывах на территории региона. В частности, громче всего их может быть слышно в Вышгородском районе.

Это связано с тем, что там проводятся учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

В связи с этим в общинах района, возможно, будут раздаваться звуки взрывов, предупредили в Киевской областной военной администрации.

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