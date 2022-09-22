Жителей Киевской области предупредили о взрывах

Сентябрь, 22 в 13:53

Жителей Киевской области предупредили о возможных взрывах на территории региона. В частности, громче всего их может быть слышно в Вышгородском районе.

Это связано с тем, что там проводятся учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

В связи с этим в общинах района, возможно, будут раздаваться звуки взрывов, предупредили в Киевской областной военной администрации.

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В Киевской ОВА призывают местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.