Жителів Київської області попередили про вибухи

Вересень, 22 в 13:53

Жителів Київської області попередили про можливі вибухи на території регіону. Зокрема, найбільше їх може бути чутно у Вишгородському районі.

Це пов’язано з тим, що там проводяться навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У зв’язку з цим у громадах району, ймовірно, лунатимуть звуки вибухів, попередили у Київській обласній військовій адміністрації.

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У Київській ОВА закликають місцевих жителів зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.