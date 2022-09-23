РФ создала в Украине гуманитарную катастрофу, потому что ненавидит свободу — Зеленский

Сентябрь, 23 в 16:05

Россия устроила гуманитарную катастрофу в Украине, потому что ненавидит свободу. Весь мир услышал и поддержал призыв Украины к объединению, заявил президент Владимир Зеленский.

– Мир видит, что атакует Россия и что защищает Украина. Мы защищаем свободу, людей и делаем все, чтобы больше друзей свободы со всего мира могли внести свой вклад в эту борьбу, — подчеркнул глава государства.

Президент констатировал, что российские удары уничтожили более 2,5 тыс. образовательных объектов в Украине – это школы, университеты и образовательные клубы.

Еще более 1 тыс. медицинских объектов разрушены российскими ракетами и обстрелами, а десятки тысяч домов, в которых проживали мирные граждане, просто сожжены. Поэтому миллионы людей на территории Украины стали вынужденными переселенцами, отметил Зеленский.

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