РФ создала в Украине гуманитарную катастрофу, потому что ненавидит свободу — Зеленский
Россия устроила гуманитарную катастрофу в Украине, потому что ненавидит свободу. Весь мир услышал и поддержал призыв Украины к объединению, заявил президент Владимир Зеленский.
– Мир видит, что атакует Россия и что защищает Украина. Мы защищаем свободу, людей и делаем все, чтобы больше друзей свободы со всего мира могли внести свой вклад в эту борьбу, — подчеркнул глава государства.
Президент констатировал, что российские удары уничтожили более 2,5 тыс. образовательных объектов в Украине – это школы, университеты и образовательные клубы.
Еще более 1 тыс. медицинских объектов разрушены российскими ракетами и обстрелами, а десятки тысяч домов, в которых проживали мирные граждане, просто сожжены. Поэтому миллионы людей на территории Украины стали вынужденными переселенцами, отметил Зеленский.