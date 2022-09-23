РФ спричинила в Україні гуманітарну катастрофу, бо ненавидить свободу – Зеленський

Вересень, 23 в 16:05

Росія спричинила гуманітарну катастрофу в Україні, тому що ненавидить свободу. Весь світ почув і підтримав заклик України до об’єднання, заявив президент Володимир Зеленський.

– Світ бачить, що атакує Росія і що захищає Україна. Ми захищаємо свободу, захищаємо людей і робимо все, щоб якнайбільше друзів свободи зі всього світу могли зробити свій внесок у цю боротьбу, – наголосив глава держави.

Президент зауважив, що російські удари знищили понад 2,5 тис. освітніх об’єктів в Україні – це школи, університети та освітні клуби.

Ще понад 1 тис. медичних об’єктів зруйновано російськими ракетами та обстрілами, а десятки тисяч будинків, в яких проживали мирні громадяни, просто спалені. Через це мільйони людей на території України стали вимушеними переселенцями, зазначив Зеленський.

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