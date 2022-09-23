Сентябрь, 23 в 20:02

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, могут ли украинцы рассчитывать на субсидии в отопительный период. Способно ли государство обеспечить протезами тех, кто в этом сегодня нуждается. И когда украинцам ждать накопительную пенсию.

Об этом Оксана Жолнович рассказала в интервью Фактам ICTV.

Выплаты для ВПЛ

По словам министра, правительство продолжает выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Сейчас ситуация с ВПЛ немного стабилизировалась и средств на покрытие их потребностей достаточно.

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– Мы до конца года планируем реализовывать эту программу без каких-либо изменений, – отметила Оксана Жолнович.

Она также указала, что те люди, которые возвращаются на свои постоянные места жительства, в течение 10 дней после возвращения обязаны уведомить управление социальной защиты и написать заявление о прекращении таких выплат.

– Что касается других важных программ поддержки переселенцев, то в общем мы занимаемся всеми социальными программами и не выделяем определенные категории. Однако есть Министерство реинтеграции, возможно, они будут иметь дополнительные программы, — предположила министр.

Как возвращать людей в Украину

По данным ООН, с началом полномасштабной войны из Украины вынужденно уехали более 6 млн человек.

Министр Оксана Жолнович уверяет, что министерство пытается сформировать общую стратегию возвращения украинских беженцев домой.

— Мы планируем разработать целостный документ, содержащий алгоритмы возможных действий. И еще мы хотим переформатировать нашу социальную политику, направив больше мер на услуги. Ведь именно социальные услуги — очень важный элемент помощи. Люди видят, как за границей предоставляют социальные услуги, и это для них определенный маркер — оставаться или возвращаться в Украину, — пояснила Жолнович.

Субсидии в Украине

Украинцев уже предупреждают о сложном отопительном сезоне. Однако Оксана Жолнович уверяет, что нашим гражданам не стоит беспокоиться — государство продолжит предоставлять льготы.

– На этот год и на следующий у нас запланирована программа по выплатам льгот и субсидий. В этом году субсидии будут автоматически назначаться тем, кто их уже получал. Вместе с тем увеличится количество заявителей, чьи доходы упали из-за войны, — рассказала министр соцполитики.

По ее словам, имеющихся у государства средств будет достаточно, чтобы покрыть этот сезон.

Кроме того, меняется механизм назначения и выплаты субсидий. Этот процесс цифровизации ускорит назначение и начисление средств. Также в Украине появится больше центров предоставления социальных услуг.

Качественное протезирование в Украине

В условиях полномасштабной войны многие военные и гражданские травмируются и нуждаются в протезировании. По словам Оксаны Жолнович, у государства достаточно средств на обеспечение протезами и ортезами наших граждан. Кроме того, теперь качественные протезы могут получить все, кто защищает Украину от российского агрессора.

— Все наши военные обеспечиваются протезами, цена которых в три раза больше, чем для других. Так что нет никаких препятствий, чтобы в Украине получить качественное протезирование. У нас около 40 предприятий, которые занимаются исключительно протезированием и ортезированием. А также более 100 предприятий, которые производят другие вспомогательные средства реабилитации: колесные кресла, палки, костыли и т.д., — подчеркнула министр.

Минсоцполитики работает над тем, чтобы люди быстро, еще в больнице, могли получить такие средства. Без дополнительного оформления инвалидности, чтобы не затягивать время.

Соответствующий проект Минсоцполитики прорабатывает вместе с Минздравом.

Психологическая помощь во время войны

Количество пострадавших от войны постоянно увеличивается. И это обуславливает потребность в дополнительных инструментах, особенно когда речь идет о психологической помощи.

В настоящее время начат проект первой леди по обеспечению и сохранению психического здоровья гражданам Украины.

– Привлечены все министерства. Психологическая помощь будет предоставляться как часть социальной помощи. Увеличиваем количество направлений и услуг, которые мы вообще предоставляем людям и семьям. Кроме того, меняем алгоритмы предоставления услуг, чтобы самые дорогие из них мы могли закупать за счет бюджета, — отметила Оксана Жолнович.

Пенсионное обеспечение

Действующим законодательством предусмотрено три уровня пенсионного обеспечения: солидарное, накопительное обязательное, накопительное добровольное.

Сегодня работают солидарная и накопительная добровольная пенсии. Сейчас идет активная работа над тем, чтобы внедрить накопительную обязательную пенсионную систему. Учитывая сам фактор войны, ее ввести невозможно, потому что это необходимость инвестирования средств и их сохранения. Сейчас мы работаем над усовершенствованием нормативных механизмов: как пенсионная система должна работать, кто какие меры должен осуществлять, как должны собирать средства, готовим цифровые реестры.

Вместе с тем вообще речь не идет о ликвидации первого уровня — солидарной системы. Потому что очень многие имеют большой страховой стаж именно в солидарной системе.

Они могут рассчитывать на пенсию. Такая система присутствует почти во всех европейских странах. Поэтому мы будем также работать над усовершенствованием солидарного пенсионного уровня, над унификацией той формулы, по которой мы производим расчеты. Возможно, будем отграничивать другие привилегии и выплаты, которые осуществляются в рамках солидарной системы.

Однако солидарные пенсионные выплаты пока есть, будут, и их сокращать не планируется.

Фото: Оксана Жолнович