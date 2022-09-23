Вересень, 23 в 20:02

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, чи можуть українці розраховувати на субсидії в опалювальний період. Чи здатна держава забезпечити протезами тих, хто цього сьогодні потребує. Та коли українцям чекати накопичувальної пенсії.

Про це Оксана Жолнович розповіла в інтерв’ю Фактам ICTV.

Виплати для ВПО

За словами міністра, уряд продовжує виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Наразі ситуація із ВПО дещо стабілізувалася і коштів на покриття їхніх потреб достатньо.

Зараз дивляться

– Ми до кінця року плануємо реалізовувати цю програму без будь-яких змін, – зауважила Оксана Жолнович.

Вона також наголосила, що ті люди, які повертаються на свої постійні місця проживання, впродовж 10 днів після повернення зобов’язані повідомити управління соціального захисту та написати заяву про припинення таких виплат.

– Щодо інших важливих програм підтримки переселенців, то загалом ми займаємося усіма соціальними програмами і не виділяємо певні категорії. Проте є Міністерство реінтеграції, можливо, вони матимуть додаткові програми, – допускає міністр.

Як заохочувати людей повертатися в Україну

За даними ООН, з початку повномасштабної війни з України вимушено виїхали понад 6 млн людей.

Міністр Оксана Жолнович запевняє, що наразі міністерство намагається сформувати загальну стратегію повернення українських біженців додому.

– Ми плануємо розробити цілісний документ, який би містив алгоритми можливих дій. І ще ми хочемо переформатувати нашу соціальну політику, спрямувавши більше заходів на послуги. Адже саме соціальні послуги є дуже важливим елементом допомоги. Люди бачать, як за кордоном надають соціальні послуги, і це є для них певним маркером – залишатися або повертатися до України, – вважає Жолнович.

Субсидії в Україні

Українців вже попереджають про складний опалювальний сезон. Проте Оксана Жолнович запевняє, що нашим громадянам не варто перейматися – держава продовжить надавати пільги.

– На цей рік і на наступний у нас запланована програма з виплат пільг і субсидій. Цьогоріч субсидії автоматично призначатимуть тим, хто їх уже отримував. Разом із тим збільшиться кількість заявників, чиї доходи впали через війну, – наголосила міністр соцполітики.

За її словами, наявних у держави коштів буде достатньо, щоб покрити цей сезон.

Крім того, змінюється механізм призначення та виплати субсидій. Цей процес цифровізації прискорить призначення та нарахування коштів. Також в Україні з’явиться більше центрів надання соціальних послуг.

Якісне протезування в Україні

В умовах повномасштабної війни багато військових і цивільних зазнають травм та потребують протезування. За словами Оксани Жолнович, у держави достатньо коштів на забезпечення протезами й ортезами наших громадян. Крім того, тепер якісні протези можуть отримати усі, хто боронить Україну від російського агресора.

– Всі наші військові забезпечуються протезами, ціна яких є втричі більшою, ніж для інших. Відтак, немає жодних перешкод, щоб в Україні отримати якісне протезування. У нас є близько 40 підприємств, які займаються виключно протезуванням і ортезуванням. А також є понад 100 підприємств, які виготовляють інші допоміжні засоби реабілітації: колісні крісла, палиці, милиці тощо, – перерахувала міністр.

Наразі Мінсоцполітики працює над тим, щоб люди швидко, ще в лікарні, могли отримати такі засоби. Без додаткового оформлення інвалідності, щоб не затягувати час.

Відповідний проєкт Мінсоцполітики опрацьовує разом із МОЗ.

Психологічна допомога під час війни

Кількість людей, які постраждали від війни, постійно збільшується. І це зумовлює потребу у додаткових інструментах, особливо коли йдеться про психологічну допомогу.

Наразі започатковано проєкт першої леді щодо забезпечення та збереження психічного здоров’я громадянам України.

– Залучені усі міністерства. Психологічна допомога буде надаватися як частина соціальної допомоги. Збільшуємо кількість напрямків і послуг, які ми взагалі надаємо людям і родинам. Крім того, змінюємо алгоритми надання послуг, щоб найдорожчі з них ми могли закуповувати коштом бюджету, – зауважила Оксана Жолнович.

Пенсійне забезпечення

Чинним законодавством передбачено три рівні пенсійного забезпечення: солідарне, накопичувальне обов’язкове, накопичувальне добровільне.

Сьогодні працює солідарна і накопичувальна добровільна пенсії. Зараз активно працюють над тим, щоб запровадити накопичувальну обов’язкову пенсійну систему. З огляду на сам фактор війни її запровадити неможливо, тому що це необхідність інвестування коштів і їхнього збереження. Наразі триває робота над удосконаленням нормативних механізмів: як та пенсійна система має працювати, хто які заходи має здійснювати, як збиратимуть кошти, готуються цифрові реєстри.

Разом з тим взагалі не йдеться про ліквідацію першого рівня – солідарної системи. Бо дуже багато людей мають великий страховий стаж саме у солідарній системі.

Вони можуть розраховувати на цю пенсію. Така система наявна майже у всіх європейських країнах. Тому ми будемо також працювати над удосконаленням солідарного пенсійного рівня, над уніфікацію тієї формули, за якою ми здійснюємо розрахунки. Можливо, будемо відмежовувати інші привілеї і виплати, які здійснюються в межах солідарної системи.

Однак солідарні пенсійні виплати поки що є, будуть, і їх скорочувати не планується.

Фото: Оксана Жолнович