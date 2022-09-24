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Факты / Україна / Общество

Тегерану это не простят: Арестович рассказал, как ВСУ сбивают иранские беспилотники

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник

Сегодня Сили обороны Украины сбили шесть иранских беспилотников, которые Тегеран поставляет российской армии.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, иранские беспилотники атаковали Одессу и Днепр. Применение этих БПЛА говорит о двух вещах: Россия стала экономить ракеты или же стала тестировать новое средство поражения.

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— Сбивает эти беспилотники обычное ПВО советского происхождения. Но то, что Иран обязался помогать Российской Федерации на Западе очень хорошо отметили. Особенное США поставили в “зачет” Ирану. Рано или поздно последует какая-то реакция. Но Ирану так просто это не простят, — отметил Арестович.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский заявил, что использование Россией иранских ударных беспилотников не может изменить ситуацию на фронте в пользу РФ.

21 сентября сообщалось, что РФ атаковала Очаков иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

На юге российские войска активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов типа Shahed-136.

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