Сентябрь, 23 в 23:34

Сегодня Сили обороны Украины сбили шесть иранских беспилотников, которые Тегеран поставляет российской армии.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, иранские беспилотники атаковали Одессу и Днепр. Применение этих БПЛА говорит о двух вещах: Россия стала экономить ракеты или же стала тестировать новое средство поражения.

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— Сбивает эти беспилотники обычное ПВО советского происхождения. Но то, что Иран обязался помогать Российской Федерации на Западе очень хорошо отметили. Особенное США поставили в “зачет” Ирану. Рано или поздно последует какая-то реакция. Но Ирану так просто это не простят, — отметил Арестович.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский заявил, что использование Россией иранских ударных беспилотников не может изменить ситуацию на фронте в пользу РФ.

21 сентября сообщалось, что РФ атаковала Очаков иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

На юге российские войска активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов типа Shahed-136.