Вересень, 23 в 23:34

Сьогодні Силі оборони України збили шість іранських безпілотників, які Тегеран постачає російській армії.

Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, іранські безпілотники атакували Одесу та Дніпро. Застосування цих БПЛА говорить про дві речі: Росія почала економити ракети або стала тестувати новий засіб ураження.

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– Збиває ці безпілотники звичайне ППО радянського походження. Але те, що Іран зобов’язався допомагати Російській Федерації на Заході дуже добре відзначили. Особливо США поставили “залік” Ірану. Рано чи пізно буде якась реакція. Але Ірану так просто це не пробачать, – зазначив Арестович.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський заявив, що використання Росією іранських ударних безпілотників не може змінити ситуацію на фронті на користь РФ.

21 вересня повідомлялося, що РФ атакувала Очаків іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

На півдні російські війська активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів Shahed-136