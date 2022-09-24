Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Крайняя степень анорексии: что известно о состоянии освобожденных защитников Мариуполя

Юля Захарченко, редактор ленты
Крайняя степень анорексии: что известно о состоянии освобожденных защитников Мариуполя
Фото: Минобороны

Освобожденные из российского плена защитники Мариуполя находятся в шокирующем состоянии. Почти все 215 украинских военных имеют крайнюю степень анорексии.

Об этом заявила руководитель патронатной службы Азов Елена Толкачева. По ее словам, уже известно о случаях, когда родственники не узнают своих близких людей.

— Состояние наших военных просто шокирующее. Наши парни обессилены, контужены, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней, — рассказала Толкачева.

Она подчеркнула, что нашим защитникам оказывают необходимую медицинскую помощь. Многие украинские бойцы уже находятся на лечении после российского плена, а вскоре часть воинов планируют отправить за границу для восстановления.

Сейчас смотрят

Толкачева отметила, что государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы и банковские карты, на которые украинские защитники смогут получить заработную плату.

Читайте
Доказательство "гуманности" врага: в руке освобожденного из плена Дианова не хватает 4 см кости

Источник: Украинская правда
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка