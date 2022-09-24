Крайняя степень анорексии: что известно о состоянии освобожденных защитников Мариуполя

Сентябрь, 24 в 17:02

Освобожденные из российского плена защитники Мариуполя находятся в шокирующем состоянии. Почти все 215 украинских военных имеют крайнюю степень анорексии.

Об этом заявила руководитель патронатной службы Азов Елена Толкачева. По ее словам, уже известно о случаях, когда родственники не узнают своих близких людей.

— Состояние наших военных просто шокирующее. Наши парни обессилены, контужены, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней, — рассказала Толкачева.

Она подчеркнула, что нашим защитникам оказывают необходимую медицинскую помощь. Многие украинские бойцы уже находятся на лечении после российского плена, а вскоре часть воинов планируют отправить за границу для восстановления.

Сейчас смотрят

Толкачева отметила, что государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы и банковские карты, на которые украинские защитники смогут получить заработную плату.