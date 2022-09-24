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Крайній ступінь анорексії: що відомо про стан звільнених захисників Маріуполя

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Крайній ступінь анорексії: що відомо про стан звільнених захисників Маріуполя
Фото: Міноборони

Звільнені з російського полону захисники Маріуполя перебувають у стані, який шокує. Майже всі 215 українських військових мають крайній ступінь анорексії.

Про це заявила керівниця патронатної служби Азов Олена Толкачова. За її словами, вже відомо про випадки, коли родичі не впізнають своїх близьких людей.

– Стан наших військових просто шокуючий. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб, – розповіла Толкачова.

Вона наголосила, що нашим захисникам надають необхідну медичну допомогу. Багато хто з українських бійців вже перебуває на лікуванні після російського полону, а незабаром частину воїнів планують відправити за кордон для відновлення.

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Толкачова зазначила, що державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити всі документи та банківські картки, на які українські захисники зможуть отримати заробітну плату.

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Джерело: Українська правда
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