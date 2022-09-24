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Факты / Україна / Общество

Вагнеровцы готовят провокации на белорусско-украинской границе

Марта Бондаренко, редактор ленты
Вагнеровцы готовят провокации на белорусско-украинской границе
Фото: Dreamstime

20 сентября в столицу Беларуси Минск прибыли наемники ПВК Лига (вагнеровцы). Их могут привлечь к подготовке и осуществлению провокаций на границе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации от белорусского подполья, в Минск прибыло 130 вагнеровцев с собственным оружием и боеприпасами.

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22 сентября на территорию белорусского частного охранного предприятия ГардСервис, где находятся наемники, завезли 300 единиц украинской военной формы, которую россияне похитили на складах в Херсонской области.

В Центре национального сопротивления сообщают, что частное охранное предприятие ГардСервис было создано специальным указом президента Александра Лукашенко в 2019 году.

Базируются охранники на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

По предварительной информации, возможные диверсии ожидаются в районе населенных пунктов Пинск, Иваново и Кобрин.

— Заметим, что такие диверсии играют на руку Москве, стремящейся втянуть в войну дополнительные силы, в частности Беларусь, — заявили в Центре национального сопротивления.

Ранее IT-Армия Украины взломала сайт группы Вагнера, который собирает российских заключенных для войны в Украине.

В сети появилось видео, на котором соратник президента РФ Владимира Путина и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует заключенных на войну.

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