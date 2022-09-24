Вересень, 24 в 17:57

20 вересня до столиці Білорусі Мінська прибули найманці ПВК Ліга (вагнерівці). Їх можуть залучити до підготовки та проведення провокацій на українському кордоні.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

За інформацією від білоруського підпілля, до Мінська прибуло 130 вагнерівців зі зброєю та боєприпасами.

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22 вересня до білоруського приватного охоронного підприємства ГардСервіс, де перебувають найманці, завезли 300 одиниць української військової форми, яку росіяни викрали на складах у Херсонській області.

У Центрі національного спротиву повідомляють, що приватне охоронне підприємство ГардСервіс створили спеціальним указом президента Олександра Лукашенка у 2019 році.

Базуються охоронці на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

За попередньою інформацією, можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрін.

– Зауважимо, що такі диверсії грають на руку Москві, яка прагне втягнути у війну додаткові сили, зокрема Білорусь, – наголосили у Центрі національного спротиву.

Раніше повідомлялося, що ІТ-Армія України зламала сайт групи Вагнера, який проводить кампанію по залученню російських в’язнів до війни в Україні.

Також у мережі з’явилося відео, на якому соратник президента РФ Володимира Путіна та власник ПВК Вагнера Євген Пригожин вербує ув’язнених на війну. Він заявляв, що набирають чоловіків від 22 до 50 років та обіцяв помилування після пів року служби.