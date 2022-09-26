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Факты / Україна / Общество

Обнаруживает до 60 целей одновременно: что известно о передвижном ракетном комплексе NASAMS

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
пзрк

США предоставили Украине системы противовоздушной обороны NASAMS, которые способны поражать цели на любых высотах.

Об этом 25 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны, — подчеркнул он в интервью американским журналистам.

NASAMS способен одновременно сопровождать и поражать несколько целей. У него, по сравнению с предыдущими версиями, уменьшено время реакции и перевода из походного положения в боевое. Меньше и численность обслуживающего персонала. Он обладает большей степенью унификации оборудования и возможностью сопряжения с другими системами.

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С 1999 года комплекс поступил на вооружение подразделений ПВО сухопутных сил Норвегии. С 2004 года этот ЗРК состоит на вооружении США и используется для ПВО Вашингтона.

Комплекс NASAMS закуплен для вооруженных сил Испании, Нидерландов, Чили, Финляндии, Омана, Литвы, Индонезии и Катара.

Тактико-технические характеристики

Дальность поражения:

  • ЗРК NASAMS 20 км (ракетой AMRAAM ER 40 км)

Дальность поражения авиационных версий ракет (км):

  • AIM-120A/B: 55–75
  • AIM-120C-5: 105
  • AIM-120C-7: 120
  • AIM-120D: 180

Высота поражения, км: 0,03-16

Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85

Время реакции, с: 10

Время перевода из боевого положения в походное, мин: 3, возможно до 1,5

Время перевода из походного положения в боевое, мин: 15

Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1 тыс.

Максимальная скорость полета ракеты, м/с: 1 020

ЗУР (зенитные управляемые ракеты) оснащены осколочно-фугасной боевой частью направленного действия, подрыв которой производится активным радиолокационным или контактным взрывателем. Хранятся, перевозятся и запускаются из транспортно-пусковых контейнеров (ТПК).

Пакет из шести таких ТПК размещается на пусковой установке, выполненной на шасси автомобиля повышенной проходимости.

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Обнаружение, опознавание и одновременное сопровождение до 60 воздушных целей, а также наведение на них производится многофункциональной радиолокационной станцией AN/TPQ-64.

РЛС AN/TPQ-64 — импульсно-доплеровская, трехкоординатная, оснащена фазированной антенной решеткой и интегрированным запросчиком свой-чужой типа Mk.XII. Станция осуществляет обзор пространства за счет механического вращения антенны по азимуту и электронного сканирования по углу места.

Управление работой РЛС производится с помощью ЭВМ пункта управления огнем.

Источник: Википедия

Фото: Википедия

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