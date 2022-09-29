Сентябрь, 29 в 7:36

Министерство обороны России не отреагировало на текущие потери своей армии в районе Лимана и не подготовилось к коллапсу этого участка на линии фронта. Это может еще больше снизить и без того низкий боевой дух россиян.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что и ранее российское командование не говорило о потерях России после первых этапов контрнаступления ВСУ в Харьковской области, что подорвало моральный дух и привело к панике среди российских войск на восточном направлении.

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— Дальнейшие успехи Украины в критически важных районах Донецкой и Луганской областей могут вбить дополнительные клинья между российскими националистами и военным руководством, а также между российскими войсками и их начальством, — отмечают аналитики ISW.

Что касается ситуации в Лимане Харьковской области, то 28 сентября российские военные блогеры с повышенной озабоченностью обсуждали успехи ВСУ в этом районе и даже предположили, что армия РФ столкнется с неизбежным поражением.

В РФ утверждают, что украинские войска продвинулись на запад, север и северо-восток от Лимана и намереваются до конца окружить российские войска в Лимане и вдоль северного берега реки Северский Донец в этом районе.

— Прорыв Лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки в северной части Донецкой и западной части Луганской областей и может позволить украинским войскам нести угрозу российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецк — Лисичанск, — отмечают эксперты ISW.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в случае освобождения Лимана, ВСУ получат возможность выдвижения на Кременную и Сватово, а оттуда – на Северодонецк.