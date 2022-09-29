Вересень, 29 в 7:36

Міністерство оборони Росії не відреагувало на поточні втрати своєї армії в районі Лимана та не підготувалося до колапсу цієї ділянки на лінії фронту. Це може ще більше знизити і без того низький бойовий дух росіян.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що й раніше російське командування не говорило про втрати Росії після перших етапів контрнаступу ЗСУ у Харківській області, а це підірвало моральний дух та призвело до паніки серед російських військ на східному напрямку.

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Лють у російському інформпросторі могла стати однією з причин оголошення президентом Путіним часткової мобілізації.

– Подальші успіхи України в критично важливих районах Донецької та Луганської областей можуть вбити додаткові клини між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їхнім начальством, – зазначають аналітики ISW.

Щодо ситуації в Лимані Харківської області, то 28 вересня російські військові блогери з підвищеною увагою обговорювали успіхи ЗСУ в цьому районі й навіть припустили, що армія РФ зіткнеться з неминучою поразкою.

У РФ стверджують, що українські війська просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману і мають намір до кінця оточити російські війська в Лимані та вздовж північного берега річки Сіверський Донець у цьому районі.

– Прорив Лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання в північній частині Донецької та західної частини Луганської областей і може дозволити українським військам нести загрозу російським позиціям вздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецьк – Лисичанськ, – зазначають експерти ISW.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що у разі звільнення Лимана, ЗСУ отримають можливість висування на Кремінну та Сватове, а звідти – на Сєвєродонецьк.