Кожен повинен розуміти свою роль в обороні: Резніков про необхідність тотальної воєнної підготовки

Жовтень, 02 в 18:13

Необхідно впорядкувати обіг зброї в Україні та забезпечити тотальну воєнну підготовку громадян, вважає міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, успішна оборона та виживання України поруч з сусідньою країною-агресором ґрунтується на принципі всеосяжної довіри.

– Навіть після нашої перемоги росіяни нікуди не подінуться. Ми маємо бути завжди готові дати відсіч – це найкращий спосіб відвернути ворога від агресивних намірів і зберегти Україну, – переконаний глава Міноборони.

На думку Резнікова, потрібно впорядкувати обіг зброї, враховуючи набутий досвід, а також створити нову систему з забезпеченням тотальної воєнної підготовки.

– Це не означає, що кожен повинен вміти керувати танком чи стрибати с парашутом. Але кожен повинен розуміти своє місце і роль в обороні. Бути готовим до її виконання психологічно, мати відповідні навички та оснащення. Це велика робота, яка ще попереду. Сьогодні наша мета – звільнити наших людей і території, – наголосив Олексій Резніков.