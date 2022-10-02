Октябрь, 02 в 11:43

Украинцы, которые принудительно получили российские паспорта, могут сотрудничать с Вооруженными силами Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что после проведения Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях для цивилизованного мира ничего не изменилось.

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— Ничего не изменилось даже для тех, кто принудительно паспортизирован, и сейчас проходят процедуру насильственной мобилизации под принуждением оккупационных войск, поскольку проходят подворовые обходы для выявления людей, получивших эти красные книжечки. Мы понимаем, что многие согласились на это из-за угрозы жизни, — сказала она.

По словам Гуменюк, ситуация по поводу принудительной паспортизации будет разрешаться позже. В настоящее время Украина проводит информационную компанию на временно оккупированных территориях.