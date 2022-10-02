Жовтень, 02 в 11:43

Українці, які примусово отримали російські паспорти, можуть співпрацювати зі Збройними силами України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що після проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях для цивілізованого світу нічого не змінилось.

Зараз дивляться

– Нічого не змінилось навіть для тих, хто примусово паспортизовані, і зараз проходять процедуру насильницької мобілізації під примусом окупаційних військ, оскільки відбуваються подворові обходи для виявлення людей, які отримали ці червоні книжечки. Ми розуміємо, що багато людей погодились на це через загрозу життю, – сказала вона.

За словами Гуменюк, ситуація щодо примусової паспортизації вирішуватиметься пізніше. Наразі Україна проводить інформаційну компанію на тимчасово окупованих територіях.