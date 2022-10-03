Жовтень, 03 в 11:56

Роботодавці в Україні зараз найбільше потребують кваліфікованих робітників, водіїв, працівників у сфері сільського господарства та фахівців для ремонту військової техніки.

Про це поінформувала в ефірі загальнонаціонального телемарафону директорка департаменту Державного центру зайнятості Любов Бершадська, відповідаючи на запитання, які професії зараз є найбільш затребуваними.

– У нас протягом кількох років тенденції не змінюються. Це вакансії: робітники з інструментом та кваліфіковані робітники. Роботодавці потребують досить велику кількість людей, які уміють працювати з інструментом: це токарі, фрезерувальники. Враховуючи те, що ми зараз у стані війни, і потрібно ремонтувати техніку – також є питання щодо підбору кваліфікованих працівників. Крім того, ніколи не виходило з п’ятірки сільське господарство, – зазначила Бершадська.

Вона уточнила, що, попри війну, сільськогосподарські роботи не зупинялися, а тому роботодавці шукали трактористів, людей на збір урожаю (на так звані сезонні роботи).

Зараз дивляться

– Завжди є потреба у водіях, вона зараз також нагальна. Соціальна сфера не відстає. Але топові – це такі, – додала Бершадська.

Вона нагадала, що в середині вересня в Україні запрацював Єдиний портал вакансій, який об’єднує дані Державної служби зайнятості, ресурсів пошуку роботи work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com.

Портал спрощує пошук потрібної вакансії, інформацію можна отримувати в режимі онлайн. Наразі на порталі вже понад 120 тис. вакансій.

Бершадська нагадала, що на початку повномасштабної війни в Україні обвалився ринок праці, і вакансій було в рази менше. А зараз економіка потроху пожвавлюється.

Згідно зі статистикою служби зайнятості, за дев’ять місяців цього року було зареєстровано понад 700 тис. безробітних, а станом на 1 жовтня – їх 260 тис.

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