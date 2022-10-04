Октябрь, 04 в 11:56

Прошло уже более семи месяцев с начала полномасштабной войны, которую Россия объявила Украине. Каждый из нас увидел единство, мужество и смелость украинцев, которые объединились против зла.

Неоценима и поддержка международных партнеров в это сложное время, их четкая и непоколебимая позиция.

Сегодня каждый гражданин Украины продолжает воевать на своем фронте. Но есть и особый фронт — информационный.

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Все представители СМИ являются ответственными в борьбе против огромной машины российской пропаганды. Труха как крупнейший Telegram-канал Украины играет чрезвычайно важную роль в этом процессе.

За семь месяцев российского вторжения из Харьковского паблика канал вырос до крупнейшего в стране, совершив скачок со 190 тыс. до 2,5 млн подписчиков.

Имея такой огромный ресурс, команда с первого дня поняла, что борьбы на информационном фронте недостаточно. Множество фолловеров, сотни запросов от военных, запросы на логистику гуманитарной помощи – все это побудило к активным действиям.

Начали с помощи с эвакуацией людей из особо опасных районов Харьковской области, а также со всем необходимым – бензином, продуктами, солнечными батареями, машинами и тому подобным. Справлялись полностью самостоятельно, а потом решили масштабировать помощь.

9 июня объявили о запуске курсов по развитию Telegram-канала, и анонсировали, что 20% прибыли от продажи курсов будет направлено защитникам Украины.

Курс прошли 225 студентов, и как только первый поток завершился, команда заказала и организовала доставку формы, обуви, аптечек, ковриков, дождевиков в Харьков.

Также получили чрезвычайно большое количество писем от женщин-предпринимательниц, которые предлагали помощь и свои инициативы. Сейчас идет сотрудничество.

Все время с начала войны команда Трухи изучала самые острые нужды военных, и идентифицировали самую болезненную – постоянные обстрелы врага не дают нашим защитникам физически подойти и скорректировать артиллерию.

Стало понятно, что им нужны свои “глаза” в небе, а именно дроны модели Mavic 3 и DJI Matrice 30T, которые позволяют видеть на большую дальность, корректировать и мощно бить по врагу.

К инициативе Трухи присоединилась руководитель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, которая провела переговоры с поставщиками в Литве и помогает в доставке дронов на передовую.

Командой было решено анонсировать краудфандинговую кампанию и объявить сбор на дроны. Зарегистрировали благотворительный фонд Труха. Украина, и в последний день лета стартовали.

Имели амбициозный план собрать 10 млн грн за 72 ч, но благодаря невероятной поддержке читателей закрыли сбор за полтора дня.

— Это очень важный проект, который был реализован совместными усилиями благодаря крупнейшему Telegram-каналу страны. Мы собрали действительно огромную сумму и сможем закрыть потребность в “глазах” военных – в дронах. Хочу подчеркнуть, эта война — необычная. Она позиционная, она технологичная. Пример войны технологий. Мы называем это треугольником победы — когда все работает в синергии: военный, дрон, Старлинк. В центре всего, конечно, артиллерия, и те люди, которые побеждают в небе и на земле. Наши партнеры из Литвы также присоединились к этому замечательному проекту – проекту Победы, который стал не только всеукраинским, но и международным. Благодаря вашей помощи победа действительно приближается, — рассказала Мария.

На собранные деньги Труха заказала восемь дронов DJI Matrice 30T и четыре самолета UAV у литовского поставщика UAB Dimeka, которые уже на передовой.

Также в процессе заказа и логистика 54 дронов Mavic 30.

По словам основателя паблика Максима Лавриненко, на этом команда не останавливается.

— Сейчас Труха занимается первоочередной потребностью – доставкой гуманитарной помощи в только что освобожденные города и поселки Харьковской области, а также закупкой зимней формы для военных. 10 октября стартует второй набор на курсы развития Telegram-каналов, и 20% прибыли также будет передано на нужды ВСУ, — подчеркнул Максим.

Труха призывает весь социально ответственный бизнес и международных партнеров присоединиться к инициативам и работать вместе для скорейшей победы над врагом.