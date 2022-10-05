Октябрь, 05 в 17:55

Правительство Украины расширило перечень причин, когда мужчина может не явиться в военкомат, даже после вручения повестки.

Об этом сообщается в решении №1108, которое было утверждено Правительством 30 сентября 2022 года.

Среди причин, по которым мужчине разрешается вовремя не прийти в военкомат:

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болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые проживают вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другими близкими родственниками;

или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые проживают вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другими близкими родственниками; осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие.

Чтобы не получить наказание, мужчина должен иметь документы, подтверждающие причину неявки.

Если же мужчина не имел никаких причин не явиться в военкомат после вручения повестки, на него может быть наложена административная или уголовная ответственность.

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Фото: Нацгвардия