Жовтень, 05 в 17:55

Уряд України розширив перелік причин, коли чоловік може не з’явитися у військкомату, навіть після вручення повістки.

Про це повідомляється у рішенні №1108, яке було затверджено Урядом 30 вересня 2022 року.

Серед причин, через які чоловіку дозволяється вчасно не прийти до військкомату:

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хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов’язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншими близькими родичами;

або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов’язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншими близькими родичами; здійснення щодо військовозобов’язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття.

Аби не отримати покарання, чоловік повинен мати документи, які підтверджують причину неявки.

Якщо ж чоловік не мав жодних причин не з’явитись до військкомату після вручення повістки, на нього може бути накладена адміністративна або кримінальна відповідальність.

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Фото: Нацгвардія