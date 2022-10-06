Октябрь, 06 в 19:59

Все больше украинцев, которых развязанная РФ полномасштабная война заставила выехать за границу, хотят вернуться домой.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.

С середины сентября количество украинских беженцев, стремящихся вернуться домой при первой же возможности, выросло на 16 пунктов и сейчас составляет 78%.

Это самый высокий показатель за все время замеров, которые проводила компания, начиная с мая этого года. И это, несмотря на то, что 71% респондентов имеют возможность остаться за границей.

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В августе 55% украинцев хотели вернуться домой из-за границы, а в сентябре – 62%.

С сентября снизилось и количество желающих остаться на новом месте жительства: с 10% до 7%.

Среди прочего, украинцев заставляет вернуться домой непростая ситуация с работой и доходами.

Как объяснила социолог, основательница Gradus Research Евгения Близнюк, люди обычно склонны трактовать новости об освобождении тех или иных территорий Украины как сигнал, что можно возвращаться домой.

– Однако вопрос безопасности продолжает оставаться одновременно и ключевым драйвером, и барьером в этом. Это объясняется тем, что чувство безопасности очень субъективно, и то, что для кого-то выглядит как “уже можно возвращаться”, для других все еще представляет угрозу, — подчеркнула она.

Исследовательская компания Gradus Research провела десятую волну исследования социально-политических и миграционных настроений украинцев во время полномасштабной войны при поддержке Евросоюза. Метод исследования – самозаполнение анкеты в мобильном приложении. В течение 23-26 сентября было опрошено 2 тыс. респондентов.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет.

Источник: Gradus Research

Фото: Gradus Research