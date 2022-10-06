Самый высокий показатель с мая: 78% украинцев за границей хотят вернуться домой
Все больше украинцев, которых развязанная РФ полномасштабная война заставила выехать за границу, хотят вернуться домой.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.
С середины сентября количество украинских беженцев, стремящихся вернуться домой при первой же возможности, выросло на 16 пунктов и сейчас составляет 78%.
Это самый высокий показатель за все время замеров, которые проводила компания, начиная с мая этого года. И это, несмотря на то, что 71% респондентов имеют возможность остаться за границей.
В августе 55% украинцев хотели вернуться домой из-за границы, а в сентябре – 62%.
С сентября снизилось и количество желающих остаться на новом месте жительства: с 10% до 7%.
Среди прочего, украинцев заставляет вернуться домой непростая ситуация с работой и доходами.
Как объяснила социолог, основательница Gradus Research Евгения Близнюк, люди обычно склонны трактовать новости об освобождении тех или иных территорий Украины как сигнал, что можно возвращаться домой.
– Однако вопрос безопасности продолжает оставаться одновременно и ключевым драйвером, и барьером в этом. Это объясняется тем, что чувство безопасности очень субъективно, и то, что для кого-то выглядит как “уже можно возвращаться”, для других все еще представляет угрозу, — подчеркнула она.
Исследовательская компания Gradus Research провела десятую волну исследования социально-политических и миграционных настроений украинцев во время полномасштабной войны при поддержке Евросоюза. Метод исследования – самозаполнение анкеты в мобильном приложении. В течение 23-26 сентября было опрошено 2 тыс. респондентов.
Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет.
Источник: Gradus Research
Фото: Gradus Research