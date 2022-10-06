Жовтень, 06 в 19:59

Все більше українців, яких розв’язана РФ повномасштабна війна змусила виїхати за кордон, хочуть повернутися додому.

Про це свідчать дані соцопитування, котре провела дослідницька компанія Gradus Research.

З середини вересня кількість українських біженців, які прагнуть повернутися додому за першої ж можливості, зросла на 16 пунктів і зараз становить 78%.

Це найвищий показник за весь час замірів, які компанія проводила, починаючи з травня цього року. І це попри те, що 71% респондентів мають можливість залишитися за кордоном.

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У серпні 55% українців хотіли повернутися додому з-за кордону, а у вересні – 62%.

З вересня знизилася і кількість тих, хто хоче залишитися на новому місці проживання: з 10% до 7%.

Серед іншого, українців змушує повернутися додому непроста ситуація з роботою та доходами.

Як пояснила соціологиня, засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк, люди зазвичай схильні трактувати новини про звільнення тих чи інших територій України як сигнал, що можна повертатися додому.

– Однак безпекове питання і надалі залишається одночасно і ключовим драйвером, і бар’єром у цьому. Це пояснюється тим, що відчуття безпеки дуже суб’єктивне, і те, що для когось виглядає як “вже можна повертатися”, для інших все ще становить загрозу, – наголосила вона.

Дослідницька компанія Gradus Research провела десяту хвилю дослідження соціально-політичних та міграційних настроїв українців під час повномасштабної війни за підтримки Євросоюзу. Метод дослідження – самозаповнення анкети в мобільному застосунку. Протягом 23-26 вересня були опитані 2 тис. респондентів.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст із кількістю мешканців понад 50 тис. віком 18-60 років.

Джерело: Gradus Research

Фото: Gradus Research