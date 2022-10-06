Найвищий показник з травня: 78% українців за кордоном хочуть повернутися додому
Все більше українців, яких розв’язана РФ повномасштабна війна змусила виїхати за кордон, хочуть повернутися додому.
Про це свідчать дані соцопитування, котре провела дослідницька компанія Gradus Research.
З середини вересня кількість українських біженців, які прагнуть повернутися додому за першої ж можливості, зросла на 16 пунктів і зараз становить 78%.
Це найвищий показник за весь час замірів, які компанія проводила, починаючи з травня цього року. І це попри те, що 71% респондентів мають можливість залишитися за кордоном.
У серпні 55% українців хотіли повернутися додому з-за кордону, а у вересні – 62%.
З вересня знизилася і кількість тих, хто хоче залишитися на новому місці проживання: з 10% до 7%.
Серед іншого, українців змушує повернутися додому непроста ситуація з роботою та доходами.
Як пояснила соціологиня, засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк, люди зазвичай схильні трактувати новини про звільнення тих чи інших територій України як сигнал, що можна повертатися додому.
– Однак безпекове питання і надалі залишається одночасно і ключовим драйвером, і бар’єром у цьому. Це пояснюється тим, що відчуття безпеки дуже суб’єктивне, і те, що для когось виглядає як “вже можна повертатися”, для інших все ще становить загрозу, – наголосила вона.
Дослідницька компанія Gradus Research провела десяту хвилю дослідження соціально-політичних та міграційних настроїв українців під час повномасштабної війни за підтримки Євросоюзу. Метод дослідження – самозаповнення анкети в мобільному застосунку. Протягом 23-26 вересня були опитані 2 тис. респондентів.
Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст із кількістю мешканців понад 50 тис. віком 18-60 років.
Джерело: Gradus Research
Фото: Gradus Research