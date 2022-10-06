Основні роботи до початку опалювального сезону у Києві виконано – Кличко

Жовтень, 06 в 15:09

Київ залучає всі можливі ресурси, щоб підготуватися до зими. На сьогодні основні роботи до початку опалювального сезону у столиці виконані, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Зокрема вдалося замінити аварійні ділянки тепломереж або пошкоджені ракетними ударами. Завдяки проекту енергобезпеки USAID Київтеплоенерго отримало труби і арматуру вартістю $1,3 млн.

– Ми дуже вдячні Уряду США та USAID за допомогу. Це дозволить замінити 11 км пошкоджених тепломереж. Більшість робіт – уже на завершальній стадії, – пояснив Кличко.

За його словами, ці труби сталеві та полімерні, з терміном експлуатації 50 років. Вони дозволять мінімізувати втрати тепла і скоротити споживання газу.

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Окрім того, комунальники Києва, готуючись до опалювального сезону, провели гідравлічні випробування тепломереж і усунули понад 2,2 тис. аварійних пошкоджень.

На випадок непередбачуваних ситуацій придбали резервне пальне та джерела резервного живлення, а також достатню кількість пересувних мобільних котелень.

– На 10% збільшили в Києві кількість аварійно-рятувальних бригад для оперативного реагування на позаштатні ситуації, – підсумував мер столиці.

Фото: Віталій Кличко