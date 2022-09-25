Сентябрь, 25 в 18:27

В Киеве 99% детских садов и школ готовы к зимнему сезону.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, лучше всего подготовились к отопительному сезону учебные заведения в районах: Оболонском, Святошинском, Соломенском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском. Они готовы на 100%.

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В то же время, на 1% отстает Дарницкий район, а еще на несколько процентов — Подольский и Печерский.

— Аутсайдер на этот раз Деснянский – 93%. С ним сейчас работаем и до начала отопительного подтянем, – рассказал Мондриевский.

Замглавы КГГА также объяснил, что температура в классных комнатах ожидается в пределах 17-20 °C, в спортивных залах 15-17 °C.

Он подчеркнул, что зима будет сложной, и в случае отключений нужно быть готовыми к дистанционному обучению.

Напомним, недавно мэр столицы Виталий Кличко попросил правительство Германии предоставить Киеву генераторы и мобильные пункты обогрева.

С их помощью можно обеспечить теплом больницы, детсады, школы, а также пункты обогрева, которые развернет город.