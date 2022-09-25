В КГГА рассказали, какая будет температура в классах школ Киева
В Киеве 99% детских садов и школ готовы к зимнему сезону.
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
По его словам, лучше всего подготовились к отопительному сезону учебные заведения в районах: Оболонском, Святошинском, Соломенском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском. Они готовы на 100%.
В то же время, на 1% отстает Дарницкий район, а еще на несколько процентов — Подольский и Печерский.
— Аутсайдер на этот раз Деснянский – 93%. С ним сейчас работаем и до начала отопительного подтянем, – рассказал Мондриевский.
Замглавы КГГА также объяснил, что температура в классных комнатах ожидается в пределах 17-20 °C, в спортивных залах 15-17 °C.
Он подчеркнул, что зима будет сложной, и в случае отключений нужно быть готовыми к дистанционному обучению.
Напомним, недавно мэр столицы Виталий Кличко попросил правительство Германии предоставить Киеву генераторы и мобильные пункты обогрева.
С их помощью можно обеспечить теплом больницы, детсады, школы, а также пункты обогрева, которые развернет город.