Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В КГГА рассказали, какая будет температура в классах школ Киева

Ольга Тетеріна, редактор ленты
школа, зима
Фото: Depositphotos

В Киеве 99% детских садов и школ готовы к зимнему сезону.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, лучше всего подготовились к отопительному сезону учебные заведения в районах: Оболонском, Святошинском, Соломенском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском. Они готовы на 100%.

Сейчас смотрят

В то же время, на 1% отстает Дарницкий район, а еще на несколько процентов — Подольский и Печерский.

— Аутсайдер на этот раз Деснянский – 93%. С ним сейчас работаем и до начала отопительного подтянем, – рассказал Мондриевский.

Замглавы КГГА также объяснил, что температура в классных комнатах ожидается в пределах 17-20 °C, в спортивных залах 15-17 °C.

Он подчеркнул, что зима будет сложной, и в случае отключений нужно быть готовыми к дистанционному обучению.

Читайте
Подготовка к отопительному сезону 2022: как утеплить квартиру

Напомним, недавно мэр столицы Виталий Кличко попросил правительство Германии предоставить Киеву генераторы и мобильные пункты обогрева.

С их помощью можно обеспечить теплом больницы, детсады, школы, а также пункты обогрева, которые развернет город.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка