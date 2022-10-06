Українців з російськими паспортами не випускають з РФ до країн ЄС

Жовтень, 06 в 12:00

Російські спецслужби блокують виїзд українців до країн Євросоюзу. Зокрема на кордонах з Єстонією та Латвією людям доводиться чекати по 2-6 днів.

За даними Мінінтеграції, ФСБ робить це для того, щоб перевірити громадян на наявність паспорту РФ.

Якщо такого немає – випускають з країни, якщо ж встановлюють, що у громадянина України є ще і паспорт РФ – виїзд заборонено.

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Водночас українців, які прописані в Криму, але не мають паспорта РФ, вільно перетинають кордон. Це підтверджують і диппредствництва України в Естонії та Латвії.

– При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею, водою тощо. Тим, хто не хоче або не має змоги чекати, пропонують скористатися безкоштовним переїздом до іншого пункту пропуску. Наприклад, до росiйсько-казахського кордону, звідки також можна дістатися до інших країн, – пояснюють у відомстві.

Міністерство підтримує постійний зв’язок із волонтерами і радить українцям, які потрапили у складну ситуацію за кордоном, телефонувати на гарячу лінію за номером +380 96 078 84 33.