Жовтень, 11 в 18:18

Співробітники Служби безпеки України виявили нову катівню російських окупантів у звільненому Святогірську Донецької області.

Місце незаконного утримання людей було облаштоване у пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.

– Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України. Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, – йдеться у повідомленні СБУ.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

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Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також окупантів, причетних до катувань.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що загарбники облаштовували катівні майже у всіх захоплених українських містах та селах.

За його словами, катівні робили навіть у місцевих відділках поліції.