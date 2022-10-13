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Факты / Україна / Общество

Помочь украинцам подготовиться и пережить зиму: Единые новости запускают проект Теплая страна

Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
Тепла країна
Фото: Depositphotos

Национальный телемарафон Единые новости запускает комплексную информационную кампанию Теплая страна, в рамках которой новостные редакции и маркетинговые команды, государство и международные партнеры объединяют усилия ради подготовки страны к этой сложной зиме.

Сообщается, что серия роликов, сюжетов и информационных материалов Теплой страны помогут украинцам узнать, как обогреть свои дома, ответственно потреблять ресурсы и как действовать в экстремальных условиях. Главный призыв кампании: Победим зиму вместе!

— Этой кампанией мы снова напоминаем — каждый отвечает за всех своих. А в Украине “свои” — это более 40 млн человек, которые каждый день работают ради приближения нашей победы, отметил СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

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По словам маркетинг-директора Starlight Media Елены Мартыновой, над каждым материалом или советами этой кампании работала большая команда неравнодушных профессионалов, стремящихся своими знаниями помочь сохранить тепло в украинских домах и обезопасить страну от рисков, что могут стать реальными для этой зимы.

Создатели Теплой страны призывают к поддержке проекта: в распространении полезных материалов, партнерстве и применении полезных советов в собственном быту.

Проект открыт к приобщению новых партнеров из международного, частного и общественных секторов. Победим зиму вместе!

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