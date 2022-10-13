Жовтень, 13 в 15:36

Національний телемарафон Єдині новини запускає комплексну інформаційну кампанію Тепла країна, в межах якої новинні редакції та маркетингові команди, держава і міжнародні партнери об’єднують зусилля заради підготовки країни до цієї складної зими.

Повідомляється, що серія роликів, сюжетів та інформаційних матеріалів Теплої країни допоможуть українцям дізнатися, як обігріти свої домівки, відповідально споживати ресурси та як діяти в екстремальних умовах. Головний заклик кампанії: Переможемо зиму разом!

– Цією кампанією ми знову нагадуємо – кожен відповідає за всіх своїх. А в Україні “свої” – це понад 40 млн осіб, які щодня працюють заради наближення нашої перемоги, – зазначив СЕО Starlight Media Олександр Богуцький.

Зараз дивляться

За словами, маркетинг-директора Starlight Media Олени Мартинової, над кожним матеріалом чи порадами цієї кампанії працювала велика команда небайдужих професіоналів, які прагнуть своїми знаннями допомогти зберегти тепло в українських оселях та убезпечити країну від ризиків, які можуть стати реальними цієї зими.

Творці Теплої країни закликають до підтримки проєкту: у поширенні корисних матеріалів, партнерстві та застосуванні корисних порад у власному побуті.

Проєкт відкритий до залучення нових партнерів з міжнародного, приватного та громадських секторів. Переможемо зиму разом!