Октябрь, 15 в 16:39

Стала известна личность пилота, который защищая небо Винницкой области, сбил пять дронов-камикадзе Shahed-136 и две вражеские ракеты 12 октября. Имя героя — Вадим, позывной — Karaya.

После успешного выполнения боевых задач, самолет Вадима получил повреждения и упал в 20 километрах от Винницы. Летчик-истребитель успешно катапультировался и стал героем не только для всех украинцев, но и винничан в особенности.

Instagram пилота пестрит разнообразными фото и видео с неба, видно, что парень живет своим делом и отдается ему целиком и полностью.

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Более того, Karaya обнародовал селфи, на котором видно, что его лицо и шея пострадала, однако льотчик написал, что готов работать дальше.

Кроме того, пилот не только публикует моменты своей жизни, но и делится личными мыслями.

В комментариях под публикациями украинцы засыпают Вадима словами благодарности.