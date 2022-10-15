Сбивал “Шахидов” над Винницей: обнародованы фото и видео с пилотом-истребителем Karaya
Стала известна личность пилота, который защищая небо Винницкой области, сбил пять дронов-камикадзе Shahed-136 и две вражеские ракеты 12 октября. Имя героя — Вадим, позывной — Karaya.
После успешного выполнения боевых задач, самолет Вадима получил повреждения и упал в 20 километрах от Винницы. Летчик-истребитель успешно катапультировался и стал героем не только для всех украинцев, но и винничан в особенности.
Instagram пилота пестрит разнообразными фото и видео с неба, видно, что парень живет своим делом и отдается ему целиком и полностью.
Более того, Karaya обнародовал селфи, на котором видно, что его лицо и шея пострадала, однако льотчик написал, что готов работать дальше.
Кроме того, пилот не только публикует моменты своей жизни, но и делится личными мыслями.
В комментариях под публикациями украинцы засыпают Вадима словами благодарности.
- Наш Топ Ган. Благодарим тебя! И передаем привет из Винницы.
- Только сохрани себя! Ты наше все!
- Спасибо большое. Спасибо за жизнь мою и моей семье.
- Дякую за захист в небі! Бережіть себе!
- Спасибо вам за вас, за вашу преданность, смелость, храбрость! Храни вас Бог! Слава Украине и Слава таким героям как вы!
- Гений, облака подвластны лишь тебе!
- Быстрого восстановления и крепкого здоровья. — Пишут пользователи сети.