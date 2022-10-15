Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Сбивал “Шахидов” над Винницей: обнародованы фото и видео с пилотом-истребителем Karaya

Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle
Сбивал “Шахидов” над Винницей: обнародованы фото и видео с пилотом-истребителем Karaya

Стала известна личность пилота, который защищая небо Винницкой области, сбил пять дронов-камикадзе Shahed-136 и две вражеские ракеты 12 октября. Имя героя — Вадим, позывной — Karaya.

После успешного выполнения боевых задач, самолет Вадима получил повреждения и упал в 20 километрах от Винницы. Летчик-истребитель успешно катапультировался и стал героем не только для всех украинцев, но и винничан в особенности.

Instagram пилота пестрит разнообразными фото и видео с неба, видно, что парень живет своим делом и отдается ему целиком и полностью.

Сейчас смотрят

Более того, Karaya обнародовал селфи, на котором видно, что его лицо и шея пострадала, однако льотчик написал, что готов работать дальше.

Кроме того, пилот не только публикует моменты своей жизни, но и делится личными мыслями.

В комментариях под публикациями украинцы засыпают Вадима словами благодарности.

  • Наш Топ Ган. Благодарим тебя! И передаем привет из Винницы.
  • Только сохрани себя! Ты наше все!
  • Спасибо большое. Спасибо за жизнь мою и моей семье.
  • Дякую за захист в небі! Бережіть себе!
  • Спасибо вам за вас, за вашу преданность, смелость, храбрость! Храни вас Бог! Слава Украине и Слава таким героям как вы!
  • Гений, облака подвластны лишь тебе!
  • Быстрого восстановления и крепкого здоровья. — Пишут пользователи сети.
Читайте
Сбил две ракеты и Shahed-136: в Винницкой области упал наш истребитель

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка