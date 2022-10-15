Жовтень, 15 в 16:39

Стала відома особистість пілота, який захищаючи небо Вінницької області, збив п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 і дві ворожі ракети 12 жовтня. Ім’я героя – Вадим, позивний – Karaya.

Після успішного виконання бойових завдань, літак Вадима отримав пошкодження і впав в 20 кілометрах від Вінниці. Льотчик-винищувач успішно катапультувався і став героєм не тільки для всіх українців, а й вінничан особливо.

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Instagram пілота рясніє різноманітними фото і відео з неба, видно, що хлопець живе своєю справою і віддається їй цілком і повністю.

Ба більше, Karaya оприлюднив селфі, на якому видно, що його обличчя і шия постраждали, проте льотчик написав, що готовий працювати далі.

Крім того, пілот не тільки публікує моменти свого життя, але і ділиться особистими думками.

У коментарях під публікаціями українці засипають Вадима словами подяки.