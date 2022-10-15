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Збивав “Шахідів” над Вінницею: оприлюднені фото та відео з пілотом-винищувачем Karaya

Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle
Збивав “Шахідів” над Вінницею: оприлюднені фото та відео з пілотом-винищувачем Karaya

Стала відома особистість пілота, який захищаючи небо Вінницької області, збив п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 і дві ворожі ракети 12 жовтня. Ім’я героя – Вадим, позивний – Karaya.

Після успішного виконання бойових завдань, літак Вадима отримав пошкодження і впав в 20 кілометрах від Вінниці. Льотчик-винищувач успішно катапультувався і став героєм не тільки для всіх українців, а й вінничан особливо.



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Instagram пілота рясніє різноманітними фото і відео з неба, видно, що хлопець живе своєю справою і віддається їй цілком і повністю.

Ба більше, Karaya оприлюднив селфі, на якому видно, що його обличчя і шия постраждали, проте льотчик написав, що готовий працювати далі.

Крім того, пілот не тільки публікує моменти свого життя, але і ділиться особистими думками.

У коментарях під публікаціями українці засипають Вадима словами подяки.

  • Наш Топ Ган. Дякуємо тобі! І передаємо привіт із Вінниці.
  • Тільки збережи себе! Ти наше все!
  • Дуже дякую. Дякую за життя моє і моєї родині.
  • Дякую за захист у небі! Бережіть себе!
  • Дякуємо вам за вас, за вашу відданість, сміливість, хоробрість! Бережи вас Бог! Слава Україні і Слава таким героям як ви!
  • Геній, хмари підвладні лише тобі!
  • Швидкого відновлення і міцного здоров’я. – Пишуть користувачі мережі.
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