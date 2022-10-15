Октябрь, 15 в 11:45

Глава Черниговщины Вячеслав Чаус призвал жителей региона сегодня снизить потребление электроэнергии.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, утренний ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области имеет серьезные последствия, которые могут повлечь за собой аварийные отключения электроэнергии и в Черниговской области.

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Вячеслав Чаус подчеркнул, что сегодня всем жителям Черниговской области следует рационально подойти к потреблению электроэнергии, чтобы минимизировать риски отключения света.

— Это особенно важно сегодня, когда продолжаются работы по устранению последствий российских обстрелов, — заявил глава ОВА.

Именно поэтому сегодня, 15 октября, жители Черниговской области должны максимально ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00.

Напомним, что в Киеве и Киевской области возможны аварийные отключения электричества из-за утренних ракетных обстрелов.