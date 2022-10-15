Жителей Черниговской области призывают сегодня снизить потребление электричества
Глава Черниговщины Вячеслав Чаус призвал жителей региона сегодня снизить потребление электроэнергии.
Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, утренний ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области имеет серьезные последствия, которые могут повлечь за собой аварийные отключения электроэнергии и в Черниговской области.
Вячеслав Чаус подчеркнул, что сегодня всем жителям Черниговской области следует рационально подойти к потреблению электроэнергии, чтобы минимизировать риски отключения света.
— Это особенно важно сегодня, когда продолжаются работы по устранению последствий российских обстрелов, — заявил глава ОВА.
Именно поэтому сегодня, 15 октября, жители Черниговской области должны максимально ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00.
Напомним, что в Киеве и Киевской области возможны аварийные отключения электричества из-за утренних ракетных обстрелов.